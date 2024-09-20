Алаудинов: ВСУ бросили под Курск колоссальное количество танков и БМП

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к границам Российской Федерации значительное количество техники в попытке вторжения в Курскую область.
По его словам, на момент подготовки к операции у ВСУ было более 200 танков и свыше 400 бронемашин.
Он отметил, что данная концентрация военной техники демонстрирует серьезность намерений украинской стороны.
Ранее сообщалось об уничтожении склада боекомплекта ВСУ на курском направлении, что, по словам Алаудинова, усугубило тяжелое положение украинских войск в регионе. В данный момент продолжаются активные боевые действия, и ситуация остается напряженной.
До этого командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки (САУ) и бронированной боевой машины (ББМ) противника. По словам Алаудинова, российские бойцы провели операцию по уничтожению оружия, которое только что привезли на склад ВСУ.
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«Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции», — сообщил Алаудинов в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Он отметил, что данная концентрация военной техники демонстрирует серьезность намерений украинской стороны.
Ранее сообщалось об уничтожении склада боекомплекта ВСУ на курском направлении, что, по словам Алаудинова, усугубило тяжелое положение украинских войск в регионе. В данный момент продолжаются активные боевые действия, и ситуация остается напряженной.
До этого командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки (САУ) и бронированной боевой машины (ББМ) противника. По словам Алаудинова, российские бойцы провели операцию по уничтожению оружия, которое только что привезли на склад ВСУ.
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Елена Перлова