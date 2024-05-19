В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с ж/д путей

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В Березовском районе Красноярского края с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (09:00 мск) между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино, уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований по безопасности.
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«Причины и обстоятельства события устанавливаются, в настоящее время ведутся восстановительные работы», — говорится в заявлении прокуратуры.
Также сообщается, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований по безопасности.
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Артем Кузьмин