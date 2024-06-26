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Власти Воркуты: после схода поезда десять человек в тяжелом состоянии

26 июня 2024, 21:44
Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В результате крушения поезда в Коми пострадали 20 человек. Около десяти находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили воркутинские власти.
«Ждем списки пострадавших в аварии. «Тяжелых» около 10 человек», — говорится в сообщении.

Девять из 14 вагонов пассажирского состава в Коми сошли с рельсов. На место происшествия направляются оперативные службы, уточняется информация о пострадавших.



Как сообщали ранее в пресс-службе РЖД, в поезде находились 232 человека. По предварительным данным, погибших в результате инцидента нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении безопасности и правил использования железнодорожного транспорта. Также на место выехал транспортный прокурор Воркуты Александр Миронов.

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#авария
#поезд
#новости
Водитель маршрутки помог спасти полицейского при нападении на синагогу в Дербенте
26 июня 2024, 22:47

Фото: Istockphoto / Anna_Anikina

Стрельба возле синагоги в Дербенте началась 23 июня около 18 часов. Затем к месту начали прибывать полицейские машины, рассказал водитель маршрутного такси по имени Аслан, который оказался в 50 метрах от места происшествия. Мужчина помог спасти раненого правоохранителя.
«Было вечернее время, я приехал с последним рейсом. Высадил людей и вышел из машины. Смотрю – началась стрельба, беготня. Один полицейский бежит и падает, второй бежит в сторону моей машины, и одна сторона у него вся в крови», – поделился Аслан с NEWS.ru.
Мужчина помог остановить проезжающий автомобиль, в который посадили раненого, и машина направилась в больницу. Через некоторое время на месте происшествия начался пожар.

Теракт в Дагестане был совершён вечером 23 июня. Вооруженные боевики обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным Минздрава республики, погиб 21 человек, в том числе 16 правоохранителей.

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#маршрутка
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Фура врезалась в отбойник на МКАД
26 июня 2024, 22:36

Фото: Istockphoto / Igor Zubkov

Грузовик столкнулся с отбойником на внутренней стороне 14-го километра МКАД.
Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дорожное движение на аварийном участке пришлось ограничить на трёх полосах. На месте происшествия образовался затор. Позже движение было восстановлено.

Работают экстренные службы, причины ДТП выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало.

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#авария
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Местный житель высказал предположение о причине схода с рельсов поезда в Коми
26 июня 2024, 22:28

Фото: Istockphoto / designbydx

Местные жители приехали помогать пострадавшим при сходе с рельсов поезда в Республике Коми. Об этом рассказал один из них – Иван. Он вспомнил похожее происшествие, которое случилось три года назад.
«В этой местности рядом протекают реки. Года три назад уже был подобный случай, но не такой масштабный, и состав был грузовой. Здесь размывает грунт, поезда сходят с рельсов. Сейчас жители ближнего городка собираются ехать помогать пострадавшим, все кооперируемся. Переживаем, что медиков не хватит, – сказал мужчина в беседе с NEWS.ru.
Ранее сообщалось о сходе с рельсов в Коми девяти вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 46 человек, семь пострадавших – в тяжёлом состоянии. Все пассажиры эвакуированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительная причина ЧП – размыв железнодорожной насыпи. Движение поездов на аварийном участке приостановлено.

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#поезд
#железная дорога
#безопасность
#пассажир
#жители
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В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет находилась в плену
26 июня 2024, 21:28

Фото: сайт СК РФ

В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет находилась в плену, ее удерживал местный житель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Сегодня в судебном заседании суд допросил потерпевшую. Судебное заседание отложили до 29 июля», — цитирует агентство слова собеседницы.

В СК и прокуратуре сообщили, что осенью 2009 года в районе автовокзала в Челябинске Владимир Ческидов познакомился с девушкой и предложил ей выпить спиртного. Они поехали в частный дом, из которого он не выпускал на протяжении 14 лет. Девушке удалось освободиться 30 июля 2023 года, когда мужчину положили в больницу из-за психического заболевания. Решением городского суда Ческидова поместили в СИЗО, а позже отправили в стационар.

Девушке было 19 лет, когда она попала в плен, сообщили в силовых структурах. На свободе она оказалась в 33 года. При этом мать Ческидова утверждает, что пострадавшая проживала с ее сыном добровольно.

Кроме того, Следственным комитетом установлена причастность задержанного к убийству в 2011 году другой местной жительницы Оксаны. Источник РИА Новости рассказал, что Ческидов представил женщину похищенной в качестве супруги. Когда он покидал дом, то «жену» запирал в надворной постройке, а вторую пленницу связывал и оставлял в комнате. После очередной ссоры похититель убил Оксану. Тело он расчленил, после чего закопал останки в погребе.

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РЖД: в сошедшем с рельсов поезде в Коми было 232 пассажира
26 июня 2024, 20:44

Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

В сошедшем с рельсов составе в Коми находилось 232 человека, сообщает пресс-служба РЖД. Отмечено, что по предварительной информации погибших в результате происшествия нет.
«Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на место аварии выехали медики и транспортный прокурор Воркуты Александр Миронов. СК открыл уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого журналисты РЕН ТВ публиковали кадры с места схода поезда. Сообщалось, что может быть около сотни пострадавших, включая тех, кто получил ушибы и ссадины.

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#коми
#ржд
#авария
#поезд
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Появились первые кадры с места схода пассажирского поезда с путей в Коми
РЕН ТВ опубликовал кадры с места схода пассажирского поезда с путей в Коми
26 июня 2024, 20:02

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Первые кадры с места схода пассажирского поезда с путей в Коми опубликовали журналисты телеканала РЕН ТВ. На записи можно увидеть, что несколько вагонов опрокинуты на землю. Всего было 14 вагонов.
По данным оперативных служб, число пострадавших может дойти до сотни человек, включая тех, кто получил легкие травмы. Пока сообщается, что пострадали 14 человек.
На место происшествия направляются медики. Следком уже открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта.

А тем временем на границе Белоруссии с Латвией нашли тело гражданина Индии в спальном мешке. Об этом сообщили в погранслужбе республики. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#поезд
#авария
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В Дагестане арестованы шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района
26 июня 2024, 19:22

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Правоохранители Дагестана арестовали шестерых родственников бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Сам он также был арестован на десять суток за нецензурную брань в присутствии людей в общественном месте.
Руководитель Сергокалинского района Республики Дагестан Магомед Омаров был освобождён от занимаемой должности, поскольку его сыновья, по данным силовых структур, причастны к террористическим актам в Махачкале и Дербенте, напоминает URA.RU. Кроме того, как сообщил глава республики Сергей Меликов, было решено исключить Омарова из партии «Единая Россия».

23 июня в Дербенте и Махачкале вооружённые боевики напали на православный храм, синагогу и пост дорожно-постовой службы. Погибли 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, среди которых был православный священник. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установлены.

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#дагестан
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Тело гражданина Индии нашли на границе Белоруссии с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили тело мигранта вблизи латвийской границы
26 июня 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Пограничники Белоруссии обнаружили тело мигранта недалеко от латвийской границы, сообщил в Telegram-канале госпогранкомитет республики.
«Полоцкие пограничники 25 июня в 20 метрах от латвийского погранзабора обнаружили тело без признаков жизни. Мужчина находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают особую жестокость пограничных служб Латвии и Польши по отношению мигрантов. Их избивают, расстреливают резиновыми пулями, применяют к ним электрошокеры. После этого уже изнеможденных мигрантов выдворяют на территорию Белоруссии, заявляют в ведомстве.

В 2021 году страны Прибалтики и Польша заявили о проблеме роста числа нелегальной миграции жителей стран Ближнего Востока и Африки. Они обвинили Беларусь в создании сложившегося кризиса.

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Герою России вынесли приговор за убийство девушки
Адвокат Елфимов: Героя России Магасумова осудили на 11 лет
26 июня 2024, 18:51

Фото: сайт Администрации Правительства Кузбасса

Военный суд Луганской народной республики приговорил замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Героя России Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима, сообщил «Ъ» его адвокат Константин Елфимов.
Магасумов лишен звания Героя России, но сохранен в чине полковника. Генпрокуратура ЛНР настаивала на 13 годах лишения свободы для подсудимого по статьям об убийстве и хулиганстве.

Летом прошлого года полковник вместе с двумя капитанами отдыхал в баре, отмечая получение звания Героя России. Позже к ним присоединились две посетительницы и попросили военных дать им попробовать пострелять из пистолета. В сквере около заведения Магасумов достал пистолет ПМ и выстрелил в грудь одной из девушек, после чего забрал автомобиль сослуживцев и уехал в военную часть.

Адвокат подсудимого просил рассмотреть дело с участием судов присяжных, однако такая возможность на новоприсоединенных территориях не предусмотрена до 2027 года.
«В любом случае мы обжалуем это решение, как только изучим его полностью», — заявил Елфимов.

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