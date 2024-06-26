Власти Воркуты: после схода поезда десять человек в тяжелом состоянии

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
В результате крушения поезда в Коми пострадали 20 человек. Около десяти находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили воркутинские власти.
«Ждем списки пострадавших в аварии. «Тяжелых» около 10 человек», — говорится в сообщении.
Девять из 14 вагонов пассажирского состава в Коми сошли с рельсов. На место происшествия направляются оперативные службы, уточняется информация о пострадавших.
Как сообщали ранее в пресс-службе РЖД, в поезде находились 232 человека. По предварительным данным, погибших в результате инцидента нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении безопасности и правил использования железнодорожного транспорта. Также на место выехал транспортный прокурор Воркуты Александр Миронов.
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Никита Кротов