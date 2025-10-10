В Приамурье пенсионер зарезал соседа из-за червей и места в автобусе
74-летний житель Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подробности сообщает прокуратура Амурской области.
Конфликт между пенсионером и его знакомым произошёл в августе в селе Белогорье. Причиной вражды послужил запрет потерпевшего копать червей на своём участке. Ссора продолжилась в автобусе, где сосед не уступил пожилому мужчине место.
В ходе конфликта обвиняемый достал из сумки складной нож и нанёс оппоненту один удар в грудь. Ранение оказалось смертельным, и потерпевший скончался на месте.
Прокуратура Благовещенска завершила расследование и направила уголовное дело в суд. За это преступление пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.
