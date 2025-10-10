В Приамурье пенсионер зарезал соседа из-за червей и места в автобусе

10 октября 2025, 18:59

Пенсионер из Благовещенска предстанет перед судом по делу об убийстве соседа

Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

74-летний житель Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подробности сообщает прокуратура Амурской области.