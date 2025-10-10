Достижения.рф

Под Москвой зацепер заживо сгорел от удара током на глазах у пассажиров — видео

Под Москвой гибель подростка-зацепера привела к экстренной остановке электрички
Фото: Istock/Apriori1

Под Москвой подросток погиб при попытке прокатиться на крыше электрички. Соответствущие кадры опубликовал Telegram-канал «Типичный Обнинск».



Электричка следовала из Москвы в Калугу. На одном из мостов машинист экстренно остановил состав. Выяснилось, что произошёл несчастный случай с двумя подростками, которые катались на крыше.

Один из молодых людей получил удар током от контактной сети. Очевидцы наблюдали, как пострадавший дымился и погибал. Прибывшие медики констатировали смерть юноши. Второй подросток спрыгнул с поезда после удара и убежал.

Пассажиры сообщают, что перед остановкой они явно услышали характерный хлопок. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего и разыскивает второго молодого человека.

Ольга Щелокова

