Под Москвой зацепер заживо сгорел от удара током на глазах у пассажиров — видео

10 октября 2025, 18:02

Под Москвой гибель подростка-зацепера привела к экстренной остановке электрички

Фото: Istock/Apriori1

Под Москвой подросток погиб при попытке прокатиться на крыше электрички. Соответствущие кадры опубликовал Telegram-канал «Типичный Обнинск».