Металлическая балка убила мастера на заводе в Челябинске

09 августа 2025, 20:07

Фото: Telegram @su_skr74

На одном из производственных участков завода металлоконструкций в Челябинске произошёл трагический инцидент: на мастера упала металлическая балка. Об этом управление Следственного комитета по региону сообщает в своём Telegram-канале.