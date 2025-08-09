Достижения.рф

Металлическая балка убила мастера на заводе в Челябинске

Фото: Telegram @su_skr74

На одном из производственных участков завода металлоконструкций в Челябинске произошёл трагический инцидент: на мастера упала металлическая балка. Об этом управление Следственного комитета по региону сообщает в своём Telegram-канале.



В результате, он полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Анастасия Чинкова

