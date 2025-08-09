Продала машину и влезла в долги: маму Дмитрия Тарасова развели телефонные мошенники

09 августа 2025, 19:43

Телефонные мошенники выманили у мамы Дмитрия Тарасова шесть млн рублей

Фото: iStock/artoleshko

Телефонные мошенники развели маму футболиста Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает StarHit.