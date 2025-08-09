Достижения.рф

Продала машину и влезла в долги: маму Дмитрия Тарасова развели телефонные мошенники

Телефонные мошенники выманили у мамы Дмитрия Тарасова шесть млн рублей
Телефонные мошенники развели маму футболиста Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает StarHit.



Отмечается, что 5 августа неизвестные написали Ольге Александровне. Они заявили, что её Госуслуги взломаны, а для спасения данных необходимо позвонить по указанным в сообщении номерам. Там ей по классической схеме ответил «сотрудник ФСБ» и начал вымогать крупные суммы.

Тарасов рассказал, что в течение трёх дней его мама заносила деньги на счета злоумышленников. Чтобы набрать требуемую сумму она заняла средства у знакомых и даже продала автомобиль. При этом звонить детям ей запретили.

В общей сложности женщина отдала ​мошенникам шесть миллионов рублей.

Футболист подчеркнул, что его мама была загипнотиризована. В настоящее время с ней работают психотерапевты.

