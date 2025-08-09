«Русские не сдаются!»: ульяновский лихач заставил полицейских час гоняться за ним по городу
В Ульяновской области лихач под крик «русские не сдаются» заставлял полицейских больше часа гоняться за ним по всему городу Димитровграду. Когда правоохранителям всё же удалось его задержать, в крови мужчины не обнаружили алкоголя и наркотиков.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 августа, когда Дмитрия Курина остановили сотрудники ГАИ. Мужчина отказался выходить из машины, сославшись на свои права, и вдобавок прищемил руку полицейского стеклом.
После этого местного жителя отправили в изолятор, где он просидел сутки. Оттуда он публиковал в соцсетях ролики с «неприятными» условиями содержания, затем был оштрафован и отпущен.
Однако 8 августа Курина вновь остановили на дороге. На этот раз он решил сразу скрыться от полицейских. Тогда началась погоня по всему городу. Сотрудники МВД и Росгвардии лишь спустя час смогли скрутить лихача под возгласы очевидцев: «Русские не сдаются!».
Дмитрия снова поместили в изолятор, но на этот раз уже на 10 суток.
Примечательно, что в его крови не было обнаружено содержания алкоголя или наркотических веществ.
