«Русские не сдаются!»: ульяновский лихач заставил полицейских час гоняться за ним по городу

09 августа 2025, 19:14

Baza: под Ульяновском полицейские и росгвардейцы больше часа ловили лихача

Фото: iStock/z1b

В Ульяновской области лихач под крик «русские не сдаются» заставлял полицейских больше часа гоняться за ним по всему городу Димитровграду. Когда правоохранителям всё же удалось его задержать, в крови мужчины не обнаружили алкоголя и наркотиков.