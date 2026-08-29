Металлическая горка в Горно-Алтайске едва не лишила двухлетнего ребёнка пальца
В Горно-Алтайске на детской площадке во время катания с металлической горки двухлетний ребёнок получил тяжёлую травму. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Мальчик катался вместе с матерью, которая сопровождала его на горке. Во время спуска палец ребёнка попал в щель конструкции, что привело к отрыву. На месте происшествия мать сразу вызвала скорую помощь, и бригада госпитализировала пострадавшего.
Позже на площадку пришёл отец ребёнка. Он обнаружил оторванную часть пальца и оперативно доставил её в больницу. Врачи провели операцию по пришиванию части тела, медицинское вмешательство завершилось успешно.
В то время как мужчина искал конечность, на горке продолжали кататься другие дети. Он предупредил их родителей о случившемся, чтобы избежать повторения подобной ситуации. Мать пострадавшего ребёнка планирует подать заявление в адрес городской администрации в связи с инцидентом.
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