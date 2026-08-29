Металлическая горка в Горно-Алтайске едва не лишила двухлетнего ребёнка пальца

29 августа 2026, 16:54

В Горно-Алтайске двухлетний ребёнок потерял палец при катании с железной горки

Фото: Istock/Oleksandr Shevchenko

В Горно-Алтайске на детской площадке во время катания с металлической горки двухлетний ребёнок получил тяжёлую травму. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.