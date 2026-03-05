Металлодетектор в аэропорту лишил женщину импланта

05 марта 2026, 20:08

PYOK: Металлодетектор в аэропорту США лишил женщину спинномозгового импланта

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Прибывшую в один из аэропортов США женщину вынудили пройти досмотр через рамку-сканер, несмотря на установленный спинномозговой имплант. Как пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK), после проверки устройство вышло из строя.