Металлодетектор в аэропорту лишил женщину импланта
Прибывшую в один из аэропортов США женщину вынудили пройти досмотр через рамку-сканер, несмотря на установленный спинномозговой имплант. Как пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK), после проверки устройство вышло из строя.
По информации издания, инцидент произошел в аэропорту Атланты в мае 2024 года, но детали стали известными лишь недавно. Пассажирка Керри Томас предъявила сотруднику Управления транспортной безопасности США (TSA) медицинскую справку о наличии спинного стимулятора и попросила альтернативный вид досмотра, однако офицер настоял на прохождении металлодетектора, не приняв во внимание противопоказания.
Женщина попыталась обратиться к другому сотруднику, но получила такой же ответ — ей отказали в личном досмотре и заверили, что рамка откалиброванная и не может повредить имплант. После прохождения контроля Томас, по ее словам, почувствовала удар током и резкую боль, а позже выяснилось, что стимулятор сломался.
Сейчас пострадавшая подала иск к властям США, требуя компенсацию за физический и моральный ущерб, а также возмещение затрат на повторное лечение.
Читайте также: