Экс-полицейский получит срок по делу о раскрытии гостайны

ТАСС: В Коми бывшего полицейского обвинили в раскрытии государственной тайны
Фото: istockphoto/Yingko

В Коми бывшего полицейского заподозрили в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС.



По информации агентства, в отношении экс-сотрудника одного из подразделений регионального МВД возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что он передал человеку без допуска сведения о формах и методах работы оперативного подразделения.

Как уточняется, у мужчины имелись обязательства о неразглашении служебной информации, однако, по данным оперативно-розыскных мероприятий, он все же сообщил данные лицу, не имеющему права работать с секретными материалами. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия для закрепления доказательств. Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы.

Никита Кротов

