В Италии водителя скорой помощи подозревают в убийстве пяти пожилых пациентов
В Италии водителя скорой помощи подозревают в умышленном убийстве пяти пожилых пациентов. Об этом сообщает агентство ANSA.
По версии следствия, 27-летний мужчина, работавший в Итальянском Красном Кресте, отстранён от службы и находится под следствием. Предполагаемые преступления происходили с февраля 2025 года во время или сразу после транспортировки пациентов из города Форли в больницы Санта-София. В эти дни подозреваемый находился на дежурстве.
Расследование началось после сообщений коллег. После этого в служебных автомобилях скорой помощи установили камеры видеонаблюдения. По версии полиции, смерти пациентов могли быть не случайными, а результатом «преднамеренных убийств с применением смертельных веществ».
Прокуратура рассматривает возможность эксгумации тел четырёх пожилых людей, которые могли стать жертвами подозреваемого. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза тела 85-летней женщины, умершей 25 ноября 2025 года. Следствие по другим эпизодам продолжается.
