Краеведческий музей горит в российском городе
В Петрозаводске загорелось здание краеведческого музея
В Петрозаводске загорелся краеведческий музей. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС республики.
Историческое здание находится на улице Заводской линии. На момент пожара оно пустовало, так как в строении идет реконструкция. Другие подробности пока неизвестны.
