Момент падения метеорита в Германии попал на видео

09 марта 2026, 04:58

Tagesschau: кусок метеорита пробил крышу жилого дома в Германии

Фото: iStock/Nazarii Neshcherenskyi

В немецком городе Кобленц кусок метеорита упал на жилой дом. Небесное тело пробило в крыше дыру размером с футбольный мяч, передает издание Tagesschau.





Необычное происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Жители нескольких регионов земли Рейнланд‑Пфальц (юго‑запад Германии) сообщили в полицию о загадочном явлении в небе. Очевидцы описывали его как «огненный шар» и «яркую вспышку».

«Я видел что-то, летящее с головокружительной скоростью, определенно в четыре раза быстрее реактивного самолета», — рассказал один из свидетелей.