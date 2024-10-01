Метеоролог Позднякова опровергла данные о возможных пыльных бурях в Подмосковье

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Московская область не подвержена образованию пыльных бурь, поскольку в регионе не наблюдается способных вызвать их сильных ветров.
Об этом сообщила ведущий сотрудник информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Тем самым она опровергла появившуюся в некоторых телеграм-каналах информацию о надвигающейся на Подмосковье с юга пыльной бури.
Ранее сообщалось, что пыльные бури обрушились на несколько южных регионов России – Волгоградскую, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию, Дагестан, Ставрополье, а также ЛНР.
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«У нас район, который не подвергается пыльным бурям, хотя мы пережили довольно сухой сентябрь. В прогнозе пыльной бури нет. Да и вообще у нас не предполагается такого сильного ветра, который мог бы ее вызвать. А вот на юге действительно отмечаются пыльные бури, так как территория находится на периферии антициклонов, и там довольно сильный ветер», – сказала метеоролог ТАСС.
Ранее сообщалось, что пыльные бури обрушились на несколько южных регионов России – Волгоградскую, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию, Дагестан, Ставрополье, а также ЛНР.
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Лора Луганская