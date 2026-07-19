Метеорологи предупредили жителей Вашингтона о надвигающемся шторме и торнадо

19 июля 2026, 02:48

Фото: istockphoto/Francis Lavigne-Theriault

В окрестностях Вашингтона сложилась опасная погодная обстановка из-за бури, которая в ближайшее время может накрыть город и его окрестностях. Об этом сообщила национальная служба погоды США.