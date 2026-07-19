Метеорологи предупредили жителей Вашингтона о надвигающемся шторме и торнадо
В окрестностях Вашингтона сложилась опасная погодная обстановка из-за бури, которая в ближайшее время может накрыть город и его окрестностях. Об этом сообщила национальная служба погоды США.
Согласно данным ведомства, угроза торнадо сохраняется до 21:00 (03:00 по московскому времени воскресенья). Зона риска охватывает пять округов штата Мэриленд, некоторые из них граничат с Вашингтоном.
Примерно в 80 километрах к северо‑западу от американской столицы специалисты зафиксировали бурю, которая может спровоцировать появление торнадо и выпадение града размером с мяч для гольфа. Под действие штормового предупреждения попали порядка 20 населённых пунктов.
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