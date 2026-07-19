Мужчину сбросили в воду на мосту Кадырова в Петербурге

19 июля 2026, 00:32

Фото: istockphoto/blinow61

На мосту имени Ахмата Кадырова в Петербурге произошла драка. Один из участников конфликта скинул оппонента с воду. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».