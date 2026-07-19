Мужчину сбросили в воду на мосту Кадырова в Петербурге
На мосту имени Ахмата Кадырова в Петербурге произошла драка. Один из участников конфликта скинул оппонента с воду. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Всё началось с громкой ссоры влюблённой пары. Прохожий не смог остаться в стороне и сделал молодым людям замечание. Однако вместо того чтобы успокоиться, парень обрушил поток оскорблений уже на самого доброжелателя. Реакция не заставила себя ждать: мужчина, не тратя время на споры, столкнул скандалиста в Дудергофский канал.
Парня достали из воды, но он категорически отказался и от медицинской помощи, и от подачи заявления на своего обидчика. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, ППСП и скорой помощи.
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