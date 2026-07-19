В Грузии мужчина избил туристку за русскую речь
В пятизвёздочном отеле Agareni Estate в номер к двум туристкам Полине и её подруге ворвался незнакомец и жестоко избил одну из девушек. Инцидент произошёл в Кахетии.
Как сообщил Телеграм-канал SHOT со ссылкой на показания пострадавших, агрессор напал на них, услышав русскую речь. По версии девушек, сотрудники ресепшена рассказал нападавшему, где находятся туристки, после чего он сразу же пришёл к их номеру. На видеозаписях запечатлён момент, когда мужчина пытается вломиться в комнату, сыплет нецензурными оскорблениями, а потом наносит мощный удар по лицу, от которого женщина падает на пол.
Сейчас Полина сотрудничает со следствием и даёт показания полицейским, а её подругу госпитализировали в больницу в Тбилиси. Правоохранители продолжают разбираться в деталях произошедшего.
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