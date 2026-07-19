В Грузии мужчина избил туристку за русскую речь

19 июля 2026, 00:47

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В пятизвёздочном отеле Agareni Estate в номер к двум туристкам Полине и её подруге ворвался незнакомец и жестоко избил одну из девушек. Инцидент произошёл в Кахетии.