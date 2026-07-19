Достижения.рф

КАМАЗ снёс иномарку на трассе в Дагестане

Один человек погиб в столкновении иномарки с грузовиком в Дагестане
Фото: Telegram @gibdd05rus

Жертвой дорожной аварии в Дагестане стал местный житель. 32-летний мужчина не справился с управлением транспортным средством и врезался в большегруз, сообщила Госавтоинспекция по региону в Телеграм-канале.



ДТП случилось 18 июля около 16:30 на 7‑м километре трассы Карабудахкент‑Дженгутай. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом.

Пассажира Hyundai Solaris после аварии госпитализировали в центральную районную больницу села Карабудахкент. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался из‑за тяжёлых травм, полученных в результате столкновения.

Ранее в Красноярском крае автобус попал в аварию. В салоне транспортного средства находились почти 30 детей.

Александр Огарёв

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