КАМАЗ снёс иномарку на трассе в Дагестане
Жертвой дорожной аварии в Дагестане стал местный житель. 32-летний мужчина не справился с управлением транспортным средством и врезался в большегруз, сообщила Госавтоинспекция по региону в Телеграм-канале.
ДТП случилось 18 июля около 16:30 на 7‑м километре трассы Карабудахкент‑Дженгутай. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом.
Пассажира Hyundai Solaris после аварии госпитализировали в центральную районную больницу села Карабудахкент. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался из‑за тяжёлых травм, полученных в результате столкновения.
Ранее в Красноярском крае автобус попал в аварию. В салоне транспортного средства находились почти 30 детей.
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