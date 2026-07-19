КАМАЗ снёс иномарку на трассе в Дагестане

19 июля 2026, 01:24

Один человек погиб в столкновении иномарки с грузовиком в Дагестане

Фото: Telegram @gibdd05rus

Жертвой дорожной аварии в Дагестане стал местный житель. 32-летний мужчина не справился с управлением транспортным средством и врезался в большегруз, сообщила Госавтоинспекция по региону в Телеграм-канале.