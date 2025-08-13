Суд признал «Международные авиалинии Украины» виновными в авиакатастрофе в Иране
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» ответственна за то, что её самолёт, летевший в Киев, сбили иранские военные вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Такое решение вынес Апелляционный суд Онтарио, пишет ТАСС.
Трагедия произошла 8 января 2020 года. Самолёт Boeing 737-800, следовавший из Тегерана в Киев, был сбит военными Ирана. Погибли 176 человек, среди которых граждане Украины, Ирана, Великобритании, Германии, Канады, Швеции и Афганистана. Спустя два дня ВС Ирана признались, что по ошибке сбили самолёт, пролетавший рядом с военным объектом. Пассажирское судно было принято за «вражескую цель».
Решением суда украинская авиакомпания признана виновной в недостаточной оценке рисков, связанных с полётами из Тегерана. Теперь компания должна выплатить компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе.
