Суд признал «Международные авиалинии Украины» виновными в авиакатастрофе в Иране

13 августа 2025, 20:49

Фото: iStock/Felix Tchvertkin

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» ответственна за то, что её самолёт, летевший в Киев, сбили иранские военные вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Такое решение вынес Апелляционный суд Онтарио, пишет ТАСС.