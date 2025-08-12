В Тюмени отказали в перелете москвичке, устроившей в самолете скандал из-за волос
Москвичке отказали в перелете после скандала на борту. Об этом сообщили в транспортной полиции Урала.
Инцидент произошел вечером 9 августа на стоянке рейса Тюмень — Москва. Одна из пассажирок решила, что кто-то из соседей по салону дергает ее за волосы. После этого она начала ругаться матом, размахивать руками и показывать неприличные жесты.
Экипаж попросил ее успокоиться, но женщина не останавливалась. Тогда командир воздушного судна принял решение снять ее с рейса.
В итоге москвичку выпроводили из самолета. Полицейские составили на нее протокол за мелкое хулиганство.
