«Международный розыск и арест имущества»: юрист раскрыл, что грозит стримеру Меллстрою

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Стримеру Меллстрою может грозить международный розыск и арест имущества, если обвинения в уклонении от налогов и легализации денежных средств подтвердятся. Об этом заявил юрист Илья Русяев.
По его словам, стримеру и его семье могут заморозить активы уже на стадии предварительного расследования — автомобили и недвижимость, купленные за криптовалюту и оформленные на третьих лиц.
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«Семья Меллстроя уже покинула Россию, что может повлиять на ход расследования. В случае признания их уклоняющимися от следствия суд вправе заочно выдать санкции на арест и объявить их в международный розыск. Однако даже если обвиняемые не вернутся в страну, имущество, оставшееся на территории РФ, все равно может быть изъято», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.Русяев добавил, что сейчас судьба Меллстроя и его родни зависит от результатов расследования. Если обвинения подтвердятся, он может потерять все материальное имущество в России и попасть под уголовное преследование.
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Данил Пономарев