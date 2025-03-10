Зависимости, проблемы с психикой и анорексия: что известно о муже задержанной за отмывание денег Александры Митрошиной

Сегодня, 10 марта, старшему сыну Евгения Плющенко исполняется 18 лет. Егор — сын фигуриста от первого, не сложившегося брака, с Марией Ермак. О том, почему отец и сын долгое время не общались, и о сложных отношениях с бывшей женой спортсмена, читайте в материале «Радио 1».