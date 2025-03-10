Зависимости, проблемы с психикой и анорексия: что известно о муже задержанной за отмывание денег Александры Митрошиной

Тимур Кошкаров (Фото: Instagram*, @timur_koshkarov)
Незадолго до истории с обвинением 30-летняя Александра Митрошина вышла замуж за коуча Тимура Кошкарова. Мужчина занимается духовными практиками, продаёт курсы, которые, по его мнению, могут изменить жизнь человека в лучшую сторону. Подробнее о личности Кошкарова читайте в материале «Радио 1».
Интернет-гуру
«Предприниматель, живу на дзене и изучаю тело», — так Кошкаров в Instagram* описывает свою жизнь.Один из курсов Тимура, рассчитанный на 28 дней, стоит 2800 рублей. По словам коуча, у него достаточно последователей.
«Уже более 300 людей, и я в том числе, занимаемся в клубной программе. Это программа практик помогает управлять состоянием, мыслями и делать тело красивее, а жизнь богаче», — рассказывает на своей странице в Instagram* муж Митрошиной.
«Вышел из зависимостей и проблем с психикой»
В своём блоге Тимур Кошкаров поделился с подписчиками информацией о себе, о том, через что ему пришлось пройти и как долго он занимается йогическими и медитативными практиками.
Тимур Кошкаров (Фото: Instagram*, @timur_koshkarov)
Так, Тимур родился в Москве, создавал, развивал, продавал бизнес-проекты с прибылью 1-5 миллионов рублей в месяц.
«Вышел из зависимостей, восстановился от анорексии, проблем с психикой, вышел из миллионного долга и научился соединять духовное и материальное в деятельности <…> Хорошо разбираюсь в питании. Ушёл от жёсткого РПП (расстройства пищевого поведения – прим. ред.) своими ручками и головой», — написал Кошкаров.Кроме того, Тимур занимается борьбой, боксом, сёрфингом, изучает религии.
Вёл дела новоиспечённой жены
Тимур Кошкаров вёл финансовые дела своей супруги Александры Митрошиной. Он уволил её команду и взял на себя всю работу, связанную со счетами и отчетностью. Стоит отметить, что следователи не задержали и не допросили Тимура, хотя он лично причастен к деятельности Митрошиной.
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Известно, что сам Кошкаров уехал из России в 2022 году. На родине мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.
Последние новости о задержании Митрошиной
Столичный суд отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля. Как сообщает ТАСС, в это время ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи. Кроме того, Александре нельзя говорить со свидетелями об уголовном деле. Супруг Митрошиной Тимур Кошкаров лично присутствовал на суде. После оглашения решения Митрошина покинула здание суда в сопровождении полиции. Комментировать журналистам постановление суда она не стала.
Александра Митрошина (Фото: Телеграм, @mitroshinablogging)
Напомним, что 7 марта Александру задержали в аэропорту Сочи по прилёте из Дубая. В отношении блогера возбуждено уголовное дело: она подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина задолжала государству более 127 млн рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка часть суммы вложила в недвижимость в Москве, недавно она приобрела помещение в здании на Большой Дмитровке за 60 млн рублей. Александре грозит до 7 лет лишения свободы.
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Анастасия Чубина