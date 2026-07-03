Международную сеть насильников вскрыли в Британии

03 июля 2026, 16:15

The Guardian: британские полицейские вскрыли международную сеть насильников

Фото: istockphoto/Lawrey

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщило о ликвидации международной преступной сети, специализирующейся на изнасилованиях с применением наркотических средств. Группировка вела деятельность на всех континентах, охватывая десятки государств, передает The Guardian со ссылкой на ведомство.