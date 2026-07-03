Международную сеть насильников вскрыли в Британии
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании сообщило о ликвидации международной преступной сети, специализирующейся на изнасилованиях с применением наркотических средств. Группировка вела деятельность на всех континентах, охватывая десятки государств, передает The Guardian со ссылкой на ведомство.
По данным следствия, злоумышленники использовали закрытые онлайн-платформы и подпольные форумы для координации действий, обмена методами совершения преступлений и вербовки сообщников. В большинстве случаев преступники снимали процесс надругательства на видео.
Особо отмечается, что жертвами нередко становились люди, находившиеся с насильниками в доверительных или даже длительных личных отношениях. Преступники усыпляли их седативными препаратами перед совершением преступления по схеме, аналогичной резонансному делу Жизель Пелико.
С начала расследования в октябре прошлого года правоохранителям удалось идентифицировать более 270 лиц, причастных к деятельности одного из выявленных подпольных форумов. Британские следователи подготовили свыше 210 досье на подозреваемых и возможных пострадавших, более 90% которых передали коллегам за пределами Соединенного Королевства.
В самой Великобритании уже возбудили 14 уголовных дел. В NCA предупреждают, что множество подобных групп до сих пор остаются вне поля зрения правоохранительных органов. Эксперты подчеркивают, что цифровые технологии кардинально изменили масштаб угрозы, создав новые инструменты для эксплуатации жертв. В связи с этим власти призывают всех, кто подозревает, что мог стать объектом подобных преступлений, незамедлительно обращаться за помощью, даже при отсутствии четких воспоминаний или материальных доказательств произошедшего.
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