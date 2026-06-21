Учитель накачал ученицу наркотиками и снял ее изнасилование на видео

21 июня 2026, 17:00

В Индии учитель получил 20 лет за изнасилование ученицы

Фото: iStock/deepart386

Суд в Индии приговорил учителя школы к 20 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней ученицы и шантаж. Об этом сообщает издание The Times of India.