Учитель накачал ученицу наркотиками и снял ее изнасилование на видео
Суд в Индии приговорил учителя школы к 20 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней ученицы и шантаж. Об этом сообщает издание The Times of India.
Педагог совершил преступление в 2019 году. Однажды он добавил наркотики в еду школьницы, приходившей к нему на дополнительные занятия, после чего, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Процесс он снял на видео и впоследствии шантажировал девушку.
Пострадавшая боялась, что запись распространят, а преступник расправится с ее семьей, поэтому никому не рассказывала о продолжавшемся насилии. Мужчина неоднократно нападал на нее в уединенных местах.
Через два года школьница обратилась в полицию. Педагога арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы.
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