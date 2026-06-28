Полиция задержала мужчину за изнасилование восьмилетней девочки-соседки
В индийском городе Меерут арестовали 29-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом сообщает издание NDTV.
Отец пострадавшей обратился в полицию 22 июня с заявлением, как только узнал об инциденте. Мужчина пояснил, что его дочь стала жертвой насильственных действий со стороны соседа по лестничной клетке.
Подозреваемого, который жил в районе Сомнатх-Энклав, оперативно поместили под стражу. Сведения о состоянии ребёнка не разглашаются. В настоящее время следователи выясняют все подробности случившегося и проверяют, не совершал ли задержанный других преступлений.
Ранее «Радио 1» передавало, что французский гонщик разбился на горной трассе Pikes Peak в США. Извилистая дорога, на которой проходили соревнования, нередко приводит к инцидентам, однако на этот раз водитель чудесным образом остался жив и не получил увечий.
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