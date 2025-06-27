Суд вынес приговор хирургу Лонской за операцию жены президента ФЕОР

27 июня 2025, 14:02

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Пластический хирург Екатерина Лонская отправится в колонию-поселение на 11 месяцев за неудачную операцию, проведенную жене президента Федерации еврейских общин, сообщает SHOT. Кроме того, ей запрещено практиковать в медицине 2,5 года.