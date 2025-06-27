Суд вынес приговор хирургу Лонской за операцию жены президента ФЕОР
Пластический хирург Екатерина Лонская отправится в колонию-поселение на 11 месяцев за неудачную операцию, проведенную жене президента Федерации еврейских общин, сообщает SHOT. Кроме того, ей запрещено практиковать в медицине 2,5 года.
Помимо этого, Лонская должна выплатить компенсацию морального ущерба в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшая требовала 27,6 миллионов рублей на покрытие расходов, связанных с восстановлением зрения.
В октябре 2023 года Инна Борода обратилась в частную клинику для удаления нависшей кожи на веках. Операцию проводила Лонская, но что-то пошло не так: у пациентки возникли проблемы со зрением, она не могла закрывать глаза и испытывала сильные боли. Зрение удалось частично восстановить после нескольких операций в итальянской клинике.
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