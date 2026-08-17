«Мы думали, что он спит»: родители проехали с трупом сына около 100 км

17 августа 2026, 01:35

В Италии родители проехали около 100 км с трупом сына

Фото: iStock/studio-fi

В Италии супружеская пара из Румынии проехала около 100 километров, не подозревая, что их 31-летний сын, сидевший на заднем сиденье, мертв. Об этом пишет газета Corriere della Sera.