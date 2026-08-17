«Мы думали, что он спит»: родители проехали с трупом сына около 100 км
В Италии супружеская пара из Румынии проехала около 100 километров, не подозревая, что их 31-летний сын, сидевший на заднем сиденье, мертв. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Семья направлялась в Турин. Отец сидел за рулем, мать — на переднем пассажирском месте, а их сын находился сзади. Мужчина долгое время не подавал признаков жизни, однако родители решили, что он просто спит.
Когда они попытались разбудить сына, он не отозвался. Остановив машину, супруги обнаружили, что у него отсутствует пульс, и вызвали скорую. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть.
По данным издания, причиной смерти стал сердечный приступ — при жизни у мужчины были незначительные проблемы с сердцем. В настоящее время все подробности трагедии выясняются.
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