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Самолет разбился во время авиашоу в Британии

Пилот пострадал при крушении легкомоторного самолета во время авиашоу в Англии
Фото: iStock/Diy13

Легкомоторный самолет разбился в Великобритании. Об этом пишет местная газета The Sun.



Трагедия произошла днем 16 августа во время авиашоу на территории исторического аэродрома Stow Maries Aerodrome в английском графстве Эссекс. Пилота с тяжелыми травмами экстренно доставили в медучреждение Лондона.

К счастью, никто из зрителей и других присутствующих на мероприятии не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины падения воздушного судна.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении парома в Зимбабве выросло до 72 человек. До этого было известно о 68 жертвах, однако спасательная операция до сих пор продолжается.

Лидия Пономарева

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