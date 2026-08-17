Самолет разбился во время авиашоу в Британии
Легкомоторный самолет разбился в Великобритании. Об этом пишет местная газета The Sun.
Трагедия произошла днем 16 августа во время авиашоу на территории исторического аэродрома Stow Maries Aerodrome в английском графстве Эссекс. Пилота с тяжелыми травмами экстренно доставили в медучреждение Лондона.
К счастью, никто из зрителей и других присутствующих на мероприятии не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины падения воздушного судна.
Ранее сообщалось, что число погибших при крушении парома в Зимбабве выросло до 72 человек. До этого было известно о 68 жертвах, однако спасательная операция до сих пор продолжается.
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