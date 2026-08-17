Двух тигров спасли из европейской страны после жестокого обращения
Два амурских тигра, конфискованных в Литве из-за жестокого обращения, обрели новый дом в Сигулдском частном зоопарке Латвии. Об этом сообщает Sputnik.
Хищников изъяли после продолжительных судебных разбирательств. За последние десять лет в литовском зоопарке провели 75 проверок, которые выявили травмы животных, плохое состояние вольеров и недостаточное питание.
Два брата по кличкам Снайпер и Дуониукас временно находились в Литовском центре спасения диких животных, а теперь их перевезли в Латвию. Посетители пока не могут увидеть тигров — им требуется время на адаптацию к новым условиям содержания.
Сигулдский зоопарк считается самым большим частным зверинцем страны. Он занимает 11 гектаров на территории Национального парка Гауя.
Ранее сообщалось, что молодая пара пум родила трех котят в Новосибирском зоопарке.
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