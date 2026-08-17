Двух тигров спасли из европейской страны после жестокого обращения

17 августа 2026, 01:02

Двух амурских тигров через суд передали из Литвы в частный зоопарк Латвии

Фото: iStock/wrangel

Два амурских тигра, конфискованных в Литве из-за жестокого обращения, обрели новый дом в Сигулдском частном зоопарке Латвии. Об этом сообщает Sputnik.