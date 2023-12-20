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Появились подробности о состоянии Охлобыстина после ранения на Донбассе

Певец Апачев: Иван Охлобыстин жив, небольшая трещина в ребре
20 декабря 2023, 17:09
Фото: iStock/Josiah S

Фото: iStock/Josiah S

Певец Аким Апачев сообщил, что сейчас с Иваном Охлобыстиным, попавшим под обстрел ВСУ на Донбассе, все в порядке. Он жив, однако есть трещина в ребре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре», - рассказал Апачев.

По его словам, о состоянии Охлобыстина он узнал от лечащих врачей.


Напомним, дочь российского актера Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила, что артист оказался под обстрелом в Донбассе, куда приехал вместе с женой Оксаной Арбузовой, чтобы передать гуманитарную помощь. По ее словам, отец «словил пулю», но его спас бронежилет. Жена Охлобыстина также подтвердила данный факт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные залили пеной двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова.

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#артист
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Экс-депутат Рады предложил ехать в Артемовск тем, кто говорит о дефиците снарядов в ВС РФ
Экс-депутат Рады Лапин: у российской армии нет дефицита снарядов
20 декабря 2023, 16:52

Фото: iStock/JARAMA

Бывший депутат Рады Игорь Лапин заявил, что утверждения украинских пропагандистов и экспертов о дефиците снарядов у армии России не обоснованы и предложил им посетить Артемовск, чтобы убедиться в этом.
«У них дефицита снарядов нет. Все, кто говорят про дефицит снарядов, я предлагаю им поехать под Бахмут (украинское название Артемовска — ред.) Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите», — предложил Лапин в эфире YouTube-канала «Сейчас».

При этом, по его словам, ВСУ испытывают реальный снарядный голод. Особенно сильно от этого страдает пехота. Он предупредил, что в случае, если поставки западного вооружения не возобновятся, украинские военные вынуждены будут покинут занимаемые позиции.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников.

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#сша
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#конфликт
#дефицит
#операции
#youtube
#поставки
#всу
#вооружения
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Генерал ВСУ рассказал, почему раненых украинских военных оставляют на поле боя
Генерал Кривонос: ВСУ не забирают раненых с фронта из-за атак дронов ВС РФ
20 декабря 2023, 16:40

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украинские военные не эвакуируют раненых с поля боя из-за страха перед российскими дронами, которые наносят удары по приближающейся технике ВСУ. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
«На многих участках фронта техника не выезжает на передовую, потому что, как только она появляется на расстоянии трех-четырех километров от передовой, ее сразу атакуют российские дроны. На некоторых участках – до восьми километров», - пояснил Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom.

По его словам, раненых товарищей украинские военные выносят с поля боя на руках.

Кривонос также отметил превосходство комплексов РЭБ российской армии и возмутился тем фактом, что Украина не производит собственные системы радиоэлектронной борьбы.

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#всу
#путин
#дроны
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На Украине планируют создать 50 тысяч FPV-дронов в декабре
20 декабря 2023, 15:44

Фото: istockphoto/valio84sl

В планах Украины производство 50 тысяч FPV-беспилотников в декабре.
Об этом министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил в Telegram-канале.

«Уже в декабре мы производим более 50 тысяч FPV-дронов. Кроме FPV-дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности, и более 1000 дронов с дальностью за 1000 километров», — сообщил Камышин.
20 декабря Камышин сообщил, что в 2024 году Киев планирует произвести более миллиона разведывательно-ударных беспилотников FPV и более 11 тысяч ударных дронов средней и большой дальности.

В этот же день издание Newsweek информировало, что платформа по поддержке ВСУ United24 приобретёт пять тысяч дронов-камикадзе для компенсации недостаточной работы артиллерии.

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Дочь Охлобыстина сообщила о попадании актера под обстрел в Донбассе
#украина
#всу
#сво
#новости
#беспилотник
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На Украине рассказали о новом способе выезда мужчин призывного возраста из страны
Погранслужба: украинские мужчины покидают страну как сопровождающие инвалидов
20 декабря 2023, 15:03

Фото: istock / Bychykhin_Olexandr

Мужчины призывного возраста уезжают с Украины как лица, который сопровождают инвалидов. Об этом рассказал начальник отдела организации погранконтроля западного регионального управления Госпогранслужбы республики (ГПСУ) Игорь Матвейчук.

Он рассказал, что сейчас на Украине мужчинам выдается около 6 тысяч разрешений на выезд.

«Среди них около 15 процентов — инвалиды и сопровождающие их лица», — отметил глава пограничной службы.
Матвейчук обратил внимание, что по закону вместе с инвалидом можно выехать сразу нескольким людям, указанным в сопроводительных документах как ухаживающие за ним лица. Отмечается, что сотрудники погранслужбы не могут проверить, вернулись ли сопровождающий обратно в страну.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#инвалиды
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#режим
#украина
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Дочь Охлобыстина сообщила о попадании актера под обстрел в Донбассе
20 декабря 2023, 14:48

Фото: istockphoto/breakermaximus

Дочь российского актера Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила, что артист оказался под обстрелом в Донбассе, куда приехал вместе с женой Оксаной Арбузовой, чтобы передать гуманитарную помощь.
Об этом она рассказала в своём Instagram-аккаунте (социальная сеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дочь актера сообщила, что Охлобыстин «словил пулю», но его спас бронежилет.

«Слава богу в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», —пишет Евдокия Охлобыстина.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные залили пеной двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, об этом пишет «КП» со ссылкой на свой источник. По словам собеседника издания, происшествие случилось 17 декабря.

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The Washington Post убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине

В США считают, что пора перестать верить в победу ВСУ
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#всу
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В США считают, что пора перестать верить в победу ВСУ
Экс-разведчик Шаффер: Западу стоит прислушаться к словам Путина об Украине
20 декабря 2023, 14:19

Фото: iStock/macky_ch

Руководствам стран Запада стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать надеяться на победу ВСУ. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
«В правительстве России обсуждают условия капитуляции Украины, а Запад притворяется, что все хорошо, что им нужно продолжать оказывать финансовую помощь. Это сумасшествие», - рассуждает Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он напомнил, что Путин четыре часа общался с народом и СМИ в рамках пресс-конференции. Бывший разведчик отметил, что не в интересах США продолжать притворяться, что Россия не выигрывать.

По его словам, западные СМИ уже должны признать горькую правду о поражении ВСУ на поле боя и превосходство армии России.

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Генерал из НАТО раскрыл неожиданную деталь о мирных переговорах РФ и Украины
Генерал Борхес: территориальные уступки от Украины станут частью мирного диалога
20 декабря 2023, 13:37

Фото: iStock/3dmitry

Служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес заявил, что территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией. Об этом сообщает ONET.
По мнению военного, РФ не будет подписывать мирные соглашения, если украинское правительство откажется от территориальных уступков. Борхес добавил, что такой шаг для Киева будет вынужденным, так как количество помощи от западных союзников сокращается, а длительность противостояния увеличивается.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». Однако при этом РФ множество раз выражала готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них.

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The Washington Post убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине
20 декабря 2023, 12:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

С начала СВО издание публиковало материалы о конфликте на Украине в отдельной рубрике.
Газета The Washington Post убрала рубрику, которая была посвящена Украине, с главной страницы своего сайта.

С начала СВО материалы об украинском конфликте публиковались в отдельной рубрике «Война на Украине». Ссылка на неё размещалась на главной странице сайта. Она стояла между разделами «Мнения» и «Стиль». В данный момент прочитать статьи о ситуации на Украине возможно в разделе «Мир». Там же находятся материалы по другим международным вопросам.

Западные СМИ и эксперты все чаще говорят об усталости Запада от конфликта на Украине. Противоречия между Украиной и западными партнерами только обострились на фоне провала киевского контрнаступления.

Пытаясь как-то оправдать отсутствие успехов на поле боя, украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточном объёме поставок. На это чиновники альянса отвечали, что Украине передано всё необходимое.

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#украина
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#всу
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В США призвали Украину использовать методы Третьего рейха
Экс-генерал США Ходжес: Киеву стоит скопировать нацистскую Германию 1944 года
20 декабря 2023, 11:51

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине стоит скопировать действия нацистской Германии 1944 года, чтобы иметь возможность противостоять России. Так считает бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Он уверен, что Украине стоит задуматься об увеличении производства боеприпасов и оружия. Ходжес считает, что это возможно даже при условии постоянных обстрелов.

«Подумайте о том, что сделала Германия в 1944 году. Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов», - сказал Ходжес в интервью YouTube-каналу Perun.

При этом производство самолетов в Германии неустанно росло. Таким образом, Ходжес делает вывод, что Украина все-таки сможет поднять производительность вооружения. Тем более при помощи некоторых западных компаний.

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