Появились подробности о состоянии Охлобыстина после ранения на Донбассе

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Певец Аким Апачев сообщил, что сейчас с Иваном Охлобыстиным, попавшим под обстрел ВСУ на Донбассе, все в порядке. Он жив, однако есть трещина в ребре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре», - рассказал Апачев.
По его словам, о состоянии Охлобыстина он узнал от лечащих врачей.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные залили пеной двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова.
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