Дочь Охлобыстина сообщила о попадании актера под обстрел в Донбассе

ВС РФ перешли в наступление на нескольких участках фронта. Противник пытается сдержать оборону и стягивает дополнительные силы. О том, как складывается ситуация в зоне проведения спецоперации, кто перехватил инициативу, и где готовятся пойти в штурм российские военные, расскажет редакция «Радио 1».