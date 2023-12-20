Дочь Охлобыстина сообщила о попадании актера под обстрел в Донбассе

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Дочь российского актера Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила, что артист оказался под обстрелом в Донбассе, куда приехал вместе с женой Оксаной Арбузовой, чтобы передать гуманитарную помощь.
Об этом она рассказала в своём Instagram-аккаунте (социальная сеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Дочь актера сообщила, что Охлобыстин «словил пулю», но его спас бронежилет.
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Дочь актера сообщила, что Охлобыстин «словил пулю», но его спас бронежилет.
«Слава богу в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», —пишет Евдокия Охлобыстина.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные залили пеной двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, об этом пишет «КП» со ссылкой на свой источник. По словам собеседника издания, происшествие случилось 17 декабря.
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Мария Фирсова