«Мы шутили над этим»: одноклассница краковского стрелка рассказала о его рисунках

08 ноября 2026, 22:34

Краковский стрелок рисовал сцены массовых убийств в школе и повешенных

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Террорист, открывший стрельбу в польском Кракове в субботу, еще в детстве рисовал повешенных и сцены нападения на школу. Об этом рассказала Interia одна из его одноклассниц.





По словам собеседницы, на рисунке Михал изобразил себя в качестве нападавшего. Она также добавила, что в другой раз, во время дистанционного обучения, однокашник подключился к классу с противогазом на лице.





«Мы учились в одном классе. Он был очень странный: тихий, иногда разговаривал, но я помню ситуацию, как мы сидели на уроке, он рисовал, и на этих рисунках рисовал повешенных, или что кто-то входит с пистолетом. Мы спросили его, что это такое, он сказал, что нападение на школу и что это он входит с этим пистолетом. Мы говорили между собой, что он наверняка когда-нибудь кого-нибудь убьет. Тогда мы шутили над этим, но... действительно не смешно», — говорится в материале.