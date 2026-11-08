В Польше пройдет марш националистов на фоне стрельбы в Кракове
Премьер Туск: В Варшаве марш националистов не запретят из-за теракта в Кракове
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти Варшавы не будут запрещать ежегодный Марш независимости, несмотря на стрельбу в Кракове, произошедшую в субботу. Об этом он написал на платформе X.
Националистические движения Польши ежегодно проводят Марш независимости 11 ноября. В прошлые годы шествие часто сопровождалось погромами и беспорядками.
«Никто не собирается запрещать Марш независимости. Спекуляции по этому поводу — это обычная дезинформация», — написал Туск.Он призвал всех участников будущего марша «воздержаться от агрессии и проявить уважение к полицейским, обеспечивающим безопасность марша». Кроме того, премьер Польши попросил отказаться от традиционных контрманифестаций, «чтобы не затруднять поддержание порядка и безопасности на варшавских улицах».
«В этот печальный момент я рассчитываю на вашу ответственность и глубокие размышления», — заключил Туск.
В субботу вечером польская полиция сообщила, что в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу из проезжающего автомобиля. Позже полиция сообщила о шестерых погибших и 16 раненых, среди которых сотрудники полиции. Нападавший задержан, он ранен и находится в госпитале. В результате обыска в его доме обнаружили тела его сестры и родителей.