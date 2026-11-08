В Польше пройдет марш националистов на фоне стрельбы в Кракове

08 ноября 2026, 21:24

Премьер Туск: В Варшаве марш националистов не запретят из-за теракта в Кракове

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти Варшавы не будут запрещать ежегодный Марш независимости, несмотря на стрельбу в Кракове, произошедшую в субботу. Об этом он написал на платформе X.





Националистические движения Польши ежегодно проводят Марш независимости 11 ноября. В прошлые годы шествие часто сопровождалось погромами и беспорядками.





«Никто не собирается запрещать Марш независимости. Спекуляции по этому поводу — это обычная дезинформация», — написал Туск.

«В этот печальный момент я рассчитываю на вашу ответственность и глубокие размышления», — заключил Туск.