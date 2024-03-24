«Подонки и негодяи»: Валерия и Пригожин почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» и почтили память погибших в теракте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Валерия рассказала, что раньше в этом концертном зале была добрая атмосфера, а теперь здесь погибло столько людей. Она отметила, что потеряла покой и призвала всех россиян быть бдительными и следить за своей безопасностью.
Иосиф Пригожин, тем временем, не скрывал своей ярости. Он назвал террористов «подонками и негодяями», призвал сжигать их и показывать это публично.
Также продюсер обратился к артистам из других стран с вопросом, почему они не скорбят вместе с жителями России о произошедшем и не осуждают этот теракт в социальных сетях.
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Иосиф Пригожин, тем временем, не скрывал своей ярости. Он назвал террористов «подонками и негодяями», призвал сжигать их и показывать это публично.
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Анастасия Чинкова