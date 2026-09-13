Пьяный водитель наехал на толпу людей в США

13 сентября 2026, 02:25

Фото: iStock/MattGush

В Грин‑Бей (штат Висконсин) пьяный водитель совершил наезд на толпу. В числе пострадавших оказались четверо сотрудников полиции, рассказали в местном департаменте правопорядка.