Пьяный водитель наехал на толпу людей в США
В Грин‑Бей (штат Висконсин) пьяный водитель совершил наезд на толпу. В числе пострадавших оказались четверо сотрудников полиции, рассказали в местном департаменте правопорядка.
Инцидент случился в ночь на субботу. Правоохранители прибыли на вызов из-за беспорядков возле фуд-трака. В ходе разбирательства автомобиль врезался в собравшихся, среди которых были полицейские и прохожие. По данным ведомства, в этот момент один из офицеров применил огнестрельное оружие. После этого машина скрылась, но вскоре её догнали в ходе короткого преследования.
Водителя задержали — он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранения, полученные четырьмя полицейскими, не представляют угрозы для жизни. Информации о пострадавших гражданских лицах нет. Как сообщили в департаменте, сотрудника, использовавшего оружие, временно отстранят от службы.
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