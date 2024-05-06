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МИД Казахстана отозвал советника посла в ОАЭ после заявления его жены о насилии

06 мая 2024, 17:39
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

МИД Казахстана в срочном порядке отозвал на родину советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его жены о многолетних избиениях и насилии. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в беседе с РИА Новости.
Супруга советника посольства Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш 6 мая опубликовала на своей странице в соцсети видеообращение, в котором рассказала, что на протяжении 10 лет подвергается насилию со стороны супруга. На её лице видны синяки и шишка на лбу.

Женщина также рассказала, что накануне супруг избил её сестру, которая приехала в гости. Карина Мамаш требует от государства защиты, поскольку в опасности находится не только она, но и члены её семьи, включая детей.



Напомним, что 15 апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

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#казахстан
#мид
#посольство
#насилие
#женщина
Уехавших из России экс-замминистра и журналиста повторно объявили в розыск
06 мая 2024, 17:19

Фото: iStock/TheaDesign

МВД РФ повторно объявило в розыск экс-замминистра энергетики России Владимира Милова* и журналиста Александра Невзорова*, пишет Коммерсантъ.
Карточка с его инициалами появилась в базе данных ведомства. Статья, по которой он разыскивается, в базе не указана. В ноябре прошлого года суд заочно приговорил экс-замминистра к восьми годам колонии за фейки о российской армии.

В базе ведомства также повторно появилась карточка с именем журналиста Александра Невзорова*. В его карточке также нет информации о вменяемой статье. В марте 2022 года в отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков об армии.

В апреле этого года СК РФ возбудил в отношении журналиста дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
#мвд
#иностранный агент
#розыск
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Тело 17-летнего парня нашли в номере отеля в Казани, куда он заселился с «мамой»
06 мая 2024, 16:31

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В казанском отеле «Рем» найдено тело 17-летнего молодого человека, который заселился в номер с 32-летней женщиной, представившейся его матерью. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Перед заселением в номер женщина сообщила сотрудникам отеля, что её «сын» покинет номер поздно вечером. Ночью «родственники» устроили дебош, поэтому сотрудники гостиницы обратились в правоохранительные органы.

Женщина долго кричала, грозилась устроить погром, а под утро сбежала. После чего полицейские обнаружили в номере труп юноши. По мнению персонала отеля, постояльцы могли употреблять наркотики, что послужило причиной смерти молодого человека.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон.

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#наркотики
#труп
#женщина
#гостиницы
#документы
#полицейские
#сотрудники
#сын
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В Подмосковье годовалый ребёнок заперся в машине, его вызволили спасатели
06 мая 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Годовалая девочка случайно заперлась одна в автомобиле. Для того, чтобы вызволить малышку, потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Инцидент произошёл в Павловском Посаде. В единую службу спасения «Система-112» обратилась женщина. Она рассказала, что усадила годовалую дочь в детское кресло на переднее сиденье и закрыла дверь, пока обходила машину, чтобы сесть за руль. За это время малышка сумела дотянуться до ключа в замке зажигания и нажать на брелоке кнопку блокировки дверей», — говорится в сообщении.
Женщина не смогла попасть в автомобиль и вызвала спасателей. Специалисты на месте попытались опустить стекло или вскрыть дверь, но попытки провалились. Тогда было принято решение разбить стекло в боковом окне. После этого машину удалось открыть.

В ходе инцидента малышка не пострадала и даже не испугалась, а с интересом следила за действиями спасателей и даже после освобождения не захотела вылезать из машины.

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#павловский посад
#спасатели
#девочка
#автомобиль
#мособлпожспас
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МВД РФ переобъявило в розыск Невзорова* и Милова*
06 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/Vladimir Agapov

МВД России повторно объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и бывшего замминистра энергетики России Владимира Малова*. Об этом сообщается в базе данных ведомства.
Отмечается, что переобъявленные в розыск иноагенты преследуются по уголовной статье, суть которой не разглашается.

Напомним, что первый раз Невзорова* объявили в розыск в мае 2022 года, а Милова* – в июне 2022 года.

Решением Басманного районного суда Москвы от февраля и ноября 2023 года Невзоров* и Милов* приговорены к восьми годам лишения свободу по делу о распространении фейковой информации о российской армии. Они будут арестованы в случае задержания на территории России.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#розыск
#мвд
#россия
#уголовное дело
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«Парни, поднимайте машину»: В Свердловской области студента раздавил автомобиль
Е1.ru: в Полевском 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем
06 мая 2024, 15:08

Фото: iStock/Motortion

В Полевском Свердловской области 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем. Об этом пишет издание Е1.ru.

Отмечается, что юноша купил машину, чтобы отремонтировать и перепродать. Друг погибшего рассказал, что парень снял с машины колеса и начал чинить ее, но домкрат не выдержал и автомобиль придавил его. Он начал говорить: «Пацаны, поднимайте машину!». Они побежали за помощью до пожарных, те прибежали и начали поднимать автомобиль. Парень начал выбираться, а потом остановился и умер.

Молодой человек три года занимался перекупкой машин и хорошо в них разбирался.

Ранее сообщалось, что российского актёра Александра Майорова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сбил автомобиль. Инцидент произошёл на Приморском шоссе в Петербурге. 44-летний артист пытался перейти дорогу в неположенном месте, как вдруг в него влетел автомобиль. В результате Майоров получил два перелома правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

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#автомобиль
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#машина
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Самолёт Москва – Оренбург подал сигнал тревоги и резко пошёл на снижение
Самолёт Москва – Оренбург подал сигнал тревоги и повернул на Москву
06 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/Jag_cz

Пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Москва – Оренбург, подал сигнал тревоги и повернул на Москву, следует из данных сервиса Flightradar.
По предварительным данным, на борту самолёта авиакомпании Nordwind произошла разгерметизация.

Отмечается, что в настоящее время лайнер следует в сторону Москвы. Он снизился до высоты три тысячи метров. Всего самолёт провёл в полёте 30 минут.

Позднее стало известно, что рейс пропал из сервиса Flightradar.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР предложили увеличить штрафы за противоправные действия пассажиров на борту. Максимальная сумма составит 12 тысяч рублей. Её обязан будет выплатить пассажир, который не выполнил требование командира судна.

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#москва
#оренбургская область
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Женщина пострадала при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле Шебекино
06 мая 2024, 14:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

При обстреле украинского стороной села Шебекино в Белгородской области ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что у пострадавшей осколочные ранения ноги. Сейчас её везут в областную клиническую больницу, где ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее украинские военные нанесли удар по автомобилям агропромышленной компании «Агро-Белогорье», которые везли сотрудников организации на работу. Также удар пришелся по легковой машине. ВСУ применили для атаки четыре дрона-камикадзе. Пострадали 35 человек, в их числе два ребенка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Шесть человек погибли.

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В ДНР разыскивают военного, расстрелявшего шестерых сослуживцев
Baza: в ДНР разыскивают подозреваемого в убийстве шестерых сослуживцев
06 мая 2024, 14:08

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Сотрудники полиции разыскивают военного, который подозревается в убийстве шестерых сослуживцев в ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации портала, 57-летний военный расстрелял шестерых сослуживцев из гаубичного артиллерийского дивизиона и скрылся с места преступления. При нем может находиться автомат и боекомплект к нему.

Сообщается, что мужчина ранее привлекался по уголовной статье.

Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало, информация не подтверждена.

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#убийство
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Москвич оставил наркотики вместе со своими документами на столике во «Вкусно и точка»
06 мая 2024, 13:49

Фото: iStock/Ariawan Armoko

В Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в заведении на Рязанском проспекте. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.

Уточняется, что на столе, кроме наркотиков, также оказались документы, телефон и банковская карта злоумышленника. Силовики незамедлительно задержали 28-летнего Ярослава, который встретил полицейских очень удивленным.

Неизвестное вещество было передано на экспертизу. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

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