МИД Казахстана отозвал советника посла в ОАЭ после заявления его жены о насилии

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МИД Казахстана в срочном порядке отозвал на родину советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его жены о многолетних избиениях и насилии. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в беседе с РИА Новости.
Супруга советника посольства Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш 6 мая опубликовала на своей странице в соцсети видеообращение, в котором рассказала, что на протяжении 10 лет подвергается насилию со стороны супруга. На её лице видны синяки и шишка на лбу.
Женщина также рассказала, что накануне супруг избил её сестру, которая приехала в гости. Карина Мамаш требует от государства защиты, поскольку в опасности находится не только она, но и члены её семьи, включая детей.
Напомним, что 15 апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.
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Женщина также рассказала, что накануне супруг избил её сестру, которая приехала в гости. Карина Мамаш требует от государства защиты, поскольку в опасности находится не только она, но и члены её семьи, включая детей.
Напомним, что 15 апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.
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Анастасия Чинкова