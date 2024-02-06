В Кемеровской области многодетного отца подозревают в насилии над тремя дочками

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В Кемеровской области многодетного отца подозревают в сексуальном насилии над тремя дочерьми. Всего в семье 8 детей, остальные мальчики. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.
По информации собеседника канала, сотрудники правоохранительных органов проверяет жителя посёлка Северный в Новокузнецком районе Кемеровской области. У полицейских есть сведенья, что с лета 2021 года по октябрь 2023-го Вячеслав Ч. совращал трех дочерей — 17-летнюю студентку первого курса колледжа, 15-летнюю девятиклассницу и 14-летнюю восьмиклассницу.
Известно, что отец неоднократно был судим. Он также состоит на профилактическом учёте в ОПДН, мать поставили на учет в январе 2024-го.
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Алина Юрчак