МИД РФ: россияне не пострадали при крушении самолета в Литве

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Среди пострадавших при крушении грузового самолета в Вильнюсе нет российских граждан. Такие данные приводит ситуационно-кризисный центр МИД России.
«В районе аэропорта Вильнюса на жилой дом упал грузовой самолет «DHL». Сведений о пострадавших гражданах России не поступало», — говорится в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что в авиакатастрофе погиб один пилот. Еще два члена экипажа сейчас находятся в больнице.
Напомним, грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта в Вильнюсе, он рухнул на двухэтажный жилой дом. Грузовой Боинг 737 летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров. После крушения произошел крупный пожар. Жильцы дома не пострадали.
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