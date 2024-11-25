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МИД РФ: россияне не пострадали при крушении самолета в Литве

Фото: iStock/porpeller

Фото: iStock/porpeller

Среди пострадавших при крушении грузового самолета в Вильнюсе нет российских граждан. Такие данные приводит ситуационно-кризисный центр МИД России.
«В районе аэропорта Вильнюса на жилой дом упал грузовой самолет «DHL». Сведений о пострадавших гражданах России не поступало», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в авиакатастрофе погиб один пилот. Еще два члена экипажа сейчас находятся в больнице.



Напомним, грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта в Вильнюсе, он рухнул на двухэтажный жилой дом. Грузовой Боинг 737 летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров. После крушения произошел крупный пожар. Жильцы дома не пострадали.

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25 ноября 2024, 11:54
Домашние свиньи разорвали на куски школьницу в Красноярском крае
Домашние свиньи растерзали школьницу в Красноярском крае
25 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/kadmy

Домашние свиньи убили школьницу в Красноярском крае. Животные буквально разорвали тело девочки на куски. Об этом пишет Baza.
По данным издания, 17-летняя девушка следила за домашним хозяйством, пока ее родители были в Красноярске. Вечером 23 ноября она пошла кормить свиней. Там агрессивная свиноматка сбила девочку с ног. Она упала, ударилась головой и потеряла сознание. Тогда на нее накинулись другие свиньи и растерзали ее. По данным следствия, смерть подростка наступила от кровопотери после того, как животные порвали ей бедренную артерию левой ноги.

Родители забеспокоились, когда дочь перестала выходить на связь. Они попросили соседа проверить все ли в порядке. Когда он зашел в свинарник, то обнаружил части тела одиннадцатиклассницы в свинарнике.

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Опубликованы кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Литве
25 ноября 2024, 11:31

Фото: iStock/ SCM Jeans

В сети появились кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Вильнюсе. Их опубликовал Телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, спасти пилота грузового самолёта не удалось. Еще два человека пострадали. В настоящий момент выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. Одного из членов экипажа доставили в больницу в тяжелом состоянии, другие работники воздушного судна не пострадали, рассказал Телеграм-канал Baza.

Грузовой Boeing-737 DHL упал где-то в 05:30 утра по литовскому времени (06:30 по московскому) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Инцидент произошёл недалеко от жилого дома. Согласно предварительной информации, воздушное судно выполняло рейс из Лейпцига.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас передавал, что самолет DHL «по счастливой случайности» не задел дом в Вильнюсе, сообщил портал LRT.



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#судно
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Названа причина задержания министра транспорта Ростовской области и его зама
Министра транспорта Ростовской области Кушнарева и его зама задержали за взятку
25 ноября 2024, 11:07

Виталий Кушнарев (Фото: РИА Новости/Александр Блотницкий)

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали за взятку в одном из ресторанов Ростова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, обоих задержали вечером 24 ноября с поличным при получении денежных средств. Кушнарев вину признал, а Мамелко заявляет о своей непричастности к делу.

Уточняется, что их задержали на 72 часа, однако Мамелко почти сразу освободили.

Кушнарев стал министром транспорта Ростовской области летом текущего года. Ранее он был мэром Ростова-на-Дону.

Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил о задержании Кушнарева и его зама. По его словам, министерство работает в штатном режиме.

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Второй за сутки Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку
Второй Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку в Красноярске
25 ноября 2024, 11:07

Фото: iStock/rebius

Ещё один самолёт Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в этот день другой самолёт того же перевозчика совершил аварийную посадку в аэропорту Антальи, в ходе которой у него загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, они намерены подавать коллективный иск в суд на «Азимут».

Отмечается, что второй инцидент произошёл утром 24 ноября. Пилоты самолёта, следовавшего по маршруту Минеральные воды – Уфа – Красноярск, подали сигнал об аварийной посадки. Причиной стала неисправность гидравлической системы передней стойки шасси.

Лайнер приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

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#пилоты
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Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга
25 ноября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/GreenLiving

На Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга вечером 24 ноября произошёл взрыв в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 26. В результате одна из пассажирок получила травму головы.
По предварительным данным, взорвалась одна из составляющих пневмосистемы, приводящей в движение двери при открытии и закрытии, сообщает «Фонтанка.ру». Официального подтверждения этой информации пока не было. В причинах происшедшего предстоит разобраться экспертам и техническим специалистам «Пассажиравтотранса».

После взрыва все пассажиры, кроме женщины, получившей травму, самостоятельно покинули салон автобуса после его остановки. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Врачи оценивают её состояние как средней тяжести.

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Более 10 жительниц Брянской области продали отцовство своих детей иностранцам
Baza: 11 женщин из Брянской области продали отцовство своих детей иностранцам
25 ноября 2024, 10:48

Фото: iStock/Dzurag

В Брянской области силовики вскрыли криминальную схему легализации иностранцев в России. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что как минимум 11 жительниц Новозыбковского района занимались подпольным бизнесом. Они продавали отцовство своих детей иностранным гражданам, которые на данном основании получали право на российское гражданство.

По данным правоохранительных органов, 27-летняя Маргарита К. продала документы сразу на пятерых своих детей. Их подставными отцами стали четверо китайцев и один приезжий из Таджикистана. Другая многодетная мать таким же путём легализовала двух граждан Китая и одного уроженца Таджикистана.

При этом уточняется, что все женщины знакомы между собой. Они подчеркнули, что за эту схему им платили по 30 тысяч рублей. Схема была раскрыта силовиками в ходе рейда по обработке цыган, проживающих в регионе.

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Названа предварительная причина крушения грузового самолета в Вильнюсе
Крушение самолета в Вильнюсе могло произойти из-за взрыва груза
25 ноября 2024, 10:29

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Причиной крушения грузового самолета в Вильнюсе мог стать взрыв груза, на борту аккумуляторы. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, перед падением самолета местные жители увидели яркую вспышку в небе, предположительно, взрыв. Предварительно, на борту самолета находились аккумуляторные батареи, которые и взорвались.

Напомним, грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта в Вильнюсе, он рухнул на двухэтажный жилой дом. Грузовой Боинг 737 летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров. После крушения произошел крупный пожар.

На борту находилось четыре человека: два пилота и два сотрудника DHL. Один пилот погиб, остальные члены экипажа выжили. Жильцы дома чудом не пострадали.

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#дома
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Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы
25 ноября 2024, 10:25

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В аэропорту Антальи (Турция), во время посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Подробности случившегося читайте в материале «Радио 1».

Пожар случился в аэропорту


Самолет с регистрационным номером RA-89085, выпущенный в 2017 году, выполнял рейс A45051 и приземлялся в воскресенье вечером при неблагоприятных погодных условиях. Согласно данным авиаперевозчика, Superjet загорелся после жесткой посадки, вызванной сдвигом ветра. Приземление происходило в сложных погодных условиях, в Анталье было объявлено оранжевое предупреждение из-за продолжающихся дождей. Как сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya пожар возник в одном из двигателей во время посадки, возгорание было обнаружено после остановки на взлетно-посадочной полосе.

Все пассажиры живы


Фото:РИА Новости/Виталий Тимкив

Эвакуация пассажиров и экипажа проводилась по надувным трапам. На борту авиалайнера находилось 79 пассажиров и 4 члена экипажа. Все граждане целы и доставлены в здание аэровокзала. Lenta.ru пишет, что одна из пассажирок самолета рассказала о произошедшем. Командир воздушного судна перед эвакуацией успокоил пассажиров и эвакуация проходила быстро и без паники.

По факту возгорания самолета начато расследование


Представители Росавиации и российские дипломаты активно сотрудничают с турецкими властями для расследования инцидента. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что дипломаты сразу же отправились на место происшествия и поддерживают связь с турецкими властями.
Турецкие правоохранительные органы начали допрос пилотов Superjet 100. В ближайшее время они также планируют допросить диспетчеров, которые предоставляли данные о погодных условиях.

В Литве грузовой самолет рухнул на жилой дом
В Литве грузовой самолет рухнул на жилой дом

Загоревшийся самолет ранее получал повреждения


Ранее этот же самолет получал повреждения и совершал вынужденную посадку. 16 октября он выполнял рейс из Минеральных Вод в город Иваново. При полете экипаж доложил о низком уровне жидкости в первой гидросистеме, было принято решение о вынужденной посадке во Внуково. Во время приземления из-под самолета летели искры. При послеполетном осмотре было установлено, что у воздушного судна имелась утечка гидравлической жидкости и образовалась дыра в створке шасси.

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