Названа предварительная причина крушения грузового самолета в Вильнюсе

Фото: iStock/Sergey Tinyakov
Причиной крушения грузового самолета в Вильнюсе мог стать взрыв груза, на борту аккумуляторы. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, перед падением самолета местные жители увидели яркую вспышку в небе, предположительно, взрыв. Предварительно, на борту самолета находились аккумуляторные батареи, которые и взорвались.
Напомним, грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта в Вильнюсе, он рухнул на двухэтажный жилой дом. Грузовой Боинг 737 летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров. После крушения произошел крупный пожар.
На борту находилось четыре человека: два пилота и два сотрудника DHL. Один пилот погиб, остальные члены экипажа выжили. Жильцы дома чудом не пострадали.
Читайте также:
Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы
Пилоты загоревшегося в Анталье Superjet 100 ждут новых допросов
В результате возгорания самолета в Анталье 10 россиян лишились загранпаспортов
Напомним, грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта в Вильнюсе, он рухнул на двухэтажный жилой дом. Грузовой Боинг 737 летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров. После крушения произошел крупный пожар.
На борту находилось четыре человека: два пилота и два сотрудника DHL. Один пилот погиб, остальные члены экипажа выжили. Жильцы дома чудом не пострадали.
Читайте также:
Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы
Пилоты загоревшегося в Анталье Superjet 100 ждут новых допросов
В результате возгорания самолета в Анталье 10 россиян лишились загранпаспортов
Элина Позднякова