Названа предварительная причина крушения грузового самолета в Вильнюсе

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали за взятку в одном из ресторанов Ростова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, обоих задержали вечером 24 ноября с поличным при получении денежных средств. Кушнарев вину признал, а Мамелко заявляет о своей непричастности к делу.



Уточняется, что их задержали на 72 часа, однако Мамелко почти сразу освободили.



Кушнарев стали министром транспорта Ростовской области летом текущего года. Ранее он был мэром Ростова-на-Дону.



Элина Позднякова