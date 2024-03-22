РИА Новости: Кровля «Крокус Сити Холла» начала рушиться

Фото: РИА новости/Сергей Бобылев
Кровля в районе сцены «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где вечером 22 марта произошел теракт, возник пожар и погибли люди, начала рушиться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.
С крыши концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС.
Ранее сообщалось, что в зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Огнём охвачена его большая часть, частично обрушилась кровля.
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, однако их точное число официально не называется.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.
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