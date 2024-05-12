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МИД сообщил о внезапной смерти российского посла в Мозамбике

12 мая 2024, 12:43
Фото: istock / tomertu

Фото: istock / tomertu

Посол России в Мозамбике Александр Суриков внезапно скончался в Мапуту. Предварительной версией причины его смерти является инсульт, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ агентству ТАСС.
«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков. Предварительная версия — инсульт. В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог», — отметили в дипведомстве.
Александр Суриков был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мозамбике в июле 2017 года. Он занимался дипломатической деятельностью с 1978 года и до этого работал на должности директора департамента Африки в МИД России в период с 2016 по 2017 годы.



Сурикову на момент смерти было 68 лет.

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Под завалами многоэтажки, рухнувшей от прилёта снаряда ВСУ, погиб ребёнок
12 мая 2024, 12:27

Фото: iStock/eranicle

В результате прилёта украинского снаряда по многоэтажному дому в Белгороде погиб ребёнок, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Около 11:30 по московскому времени стало известно, что по 10-этажному дому на улице Щорса прилетел украинский снаряд. Целый подъезд многоэтажки разлетелся на кирпичи.

Предположительно, Вооружённые силы Украины ударили по жилому дому из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Telegram-канал Mash пишет, что из-под завалов уже извлекли семерых погибших, ещё 15 человек госпитализируют.

Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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#ребёнок
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Водитель утонувшего в Петербурге автобуса признал вину и раскаялся
12 мая 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Водитель упавшего и утонувшего в Мойке автобуса Рахматшох Курбонов заявил, что признаёт свою вину и раскаивается. Об этом он сказал в своём выступлении на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.
В суд водителя доставили для избрания ему меры пресечения, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем за собой смерть двух и более человек. На процесс приглашён переводчик. У Курбонова есть два защитника.

По версии обвиняемого, он управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Водитель принёс свои извинения и соболезнования родственникам погибших. Сообщается, что в компании-перевозчике в течение нескольких дней нарушался график работы Курбонова, ему не обеспечивалось необходимое время отдыха между сменами.

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Mash: Количество погибших под завалами многоэтажки в Белгороде возросло до 7
12 мая 2024, 12:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Минимум семь человек погибли под завалами 10-этажного дома в Белгороде, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, минимум семерых погибших извлекли из-под завалов разрушенного под обстрелом ВСУ дома. Ещё 15 человек пострадали, сейчас их экстренно госпитализируют.

Как пишет ТАСС, на место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, он помогает разбирать завалы разрушенного дома.

Также сообщается, что существует риск обрушения всего десятиэтажного дома. Жителей соседних подъездов эвакуируют.

Предположительно, снаряд, разрушивший дом, был выпущен из РСЗО «Ольха».

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#белгородская область
#всу
#обстрел
#труп
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Гладков опубликовал видео с места обрушения 10-этажки в Белгороде
12 мая 2024, 11:49

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела со стороны ВСУ обрушился целый подъезд 10-этажного жилого дома, кадры с места происшествия публикует в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», — сообщил глава Белгородской области.

Telegram-канал Mash сообщает минимум о трёх погибших и десяти пострадавших.

Также есть информация, что вскоре рухнуть может вся десятиэтажка. Жителей соседних подъездов экстренно эвакуируют из здания.

Примерно за 20 минут до обрушения дома Вячеслав Гладков сообщал об угрозе ракетной опасности в регионе.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#всу
#обстрел
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В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
12 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/Srdjanns74

В Белгороде целый подъезд жилого дома обрушился после попадания украинского снаряда, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, украинский снаряд попал в жилой многоэтажный дом на улице Щорса.

Предварительно, обрушились сразу десять этажей.

В настоящий момент известно о трёх пострадавших, людей продолжают доставать из-под завалов.

Telegram-канал SHOT пишет, что ​существует угроза обрушения всего многоквартирного дома, сейчас жителей десятиэтажки экстренно эвакуируют.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности на территории региона.

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#белгородская область
#всу
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Машина с подростками утонула в реке в Ленобласти, есть погибшие
12 мая 2024, 10:44

Фото: istockphoto/zabelin

В Ленинградской области автомобиль, в котором ехали подростки, упал в реку. Несколько ребят погибли.
Трагедия произошла в ночь на 12 в посёлке Рощино, сообщает «Рен ТВ». Автомобиль Skoda не удержался на дорожном полотне и съехал в реку Рощинка, где быстро ушёл под воду. По сообщению аварийно-спасательной службы Ленинградской области, в салоне машины находились пятеро подростков.

Двое из них сумели самостоятельно выбраться из автомобиля и вплавь добрались до берега. Сейчас они госпитализированы в медицинское учреждение с переохлаждением. Тела двоих погибших обнаружили и вытащили на берег водолазы. Поиски ещё одного подростка продолжаются. Правоохранителями начата проверка по факту происшедшего.

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#тела
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Пожар возник в крупном торговом центре в Варшаве — видео
В Варшаве возник масштабный пожар в торговом комплексе
12 мая 2024, 10:20

Фото: istockphoto/Distortion Media

Масштабный пожар охватил один из торговых центров Варшавы. Горит торговый комплекс «Марывильская 44».
Пожар начался утром, когда покупателей на территории торгового центра было ещё не слишком много, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». К приезду пожарных огнём уже была охвачена вся площадь комплекса. Посетителей и сотрудников магазинов и торговых точек экстренно эвакуировали.

Частично обрушилась крыша здания, что дало доступ кислорода к огню и ещё больше усилило пламя. Густые клубы чёрного дыма, поднимающиеся к небу, видны даже на окраинах польской столицы. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины возникновения пожара будут выяснять техники-эксперты и криминалисты.






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#пожар
#эксперты
#крыша
#польша
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Мужчина выстрелил в лицо оппоненту посреди московского ТЦ
12 мая 2024, 09:26

Фото: iStock/Shutter2U

В Московском ТЦ мужчина выстрелил в лицо своему оппоненту, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, между двумя посетителями столичного торгового центра произошёл конфликт, в результате которого один из них выстрелил в лицо своему оппоненту, предположительно — из травматического пистолета.

В распоряжение РЕН ТВ также попали кадры случившегося. На них пострадавший с окровавленным лицом повалил на пол стрелка и пытается удержать его.

«Сверху лежит человек, который защищался. У него даже патрон торчит в щеке», — сообщил изданию автор видеоролика.

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#москва
#стрельба
#тц
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Летевший из Москвы в Гуанчжоу Boeing 777 из-за неисправности сел в Иркутске
12 мая 2024, 08:49

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолёт, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Полёт лайнера Boeing 777 был прерван из-за технической неисправности.
По сообщению пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолёт в Иркутске приземлился благополучно, воздушное судно повреждений не получило, пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия в настоящее время устанавливают специалисты. По предварительным данным, вылет борта к месту назначения запланирован на 19:00 по местному времени (14:00 по Москве).

В ведомстве также добавили, что соблюдение прав пассажиров в аэропорту контролируется сотрудниками Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

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