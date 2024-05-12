МИД сообщил о внезапной смерти российского посла в Мозамбике

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Посол России в Мозамбике Александр Суриков внезапно скончался в Мапуту. Предварительной версией причины его смерти является инсульт, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ агентству ТАСС.
«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков. Предварительная версия — инсульт. В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог», — отметили в дипведомстве.Александр Суриков был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мозамбике в июле 2017 года. Он занимался дипломатической деятельностью с 1978 года и до этого работал на должности директора департамента Африки в МИД России в период с 2016 по 2017 годы.
Сурикову на момент смерти было 68 лет.
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