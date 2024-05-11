Убивший и расчленивший свою девушку мужчина умер в день ареста

Фото: iStock/Soumen Hazra
Убивший и расчленивший свою девушку житель Оренбургской области умер спустя три дня после задержания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 40-летний Виталий скончался накануне из-за продолжительной болезни – у него был туберкулёз.
В субботу, 11 мая, мужчину должны были арестовать.
Напомним, что 7 мая правоохранители задержали мужчину, который сам заявил в полицию о пропаже своей девушки. Её искали неделю. В поисках активное участие принимал и сам Виталий. В итоге выяснилось, что он убил и расчленил её. Останки он спрятал в разных местах и зачем-то отправил подруге жертвы фотографии тела девушки.
Читайте также:
Мужчина убил и расчленил свою девушку, а после «помогал» волонтёрам её искать
Блогер-живодёр из Великобритании кастрировал мужчин в прямом эфире
Мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки
В субботу, 11 мая, мужчину должны были арестовать.
Напомним, что 7 мая правоохранители задержали мужчину, который сам заявил в полицию о пропаже своей девушки. Её искали неделю. В поисках активное участие принимал и сам Виталий. В итоге выяснилось, что он убил и расчленил её. Останки он спрятал в разных местах и зачем-то отправил подруге жертвы фотографии тела девушки.
Читайте также:
Мужчина убил и расчленил свою девушку, а после «помогал» волонтёрам её искать
Блогер-живодёр из Великобритании кастрировал мужчин в прямом эфире
Мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки
Анастасия Чинкова