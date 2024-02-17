ПВО устранила четыре беспилотника в небе над Калужской областью

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Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», – написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, жертв и разрушений нет.
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