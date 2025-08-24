Огромного питона поймали посреди улицы в США
Жители округа Ньюберри штата Южная Каролина поймали сетчатого питона длиной 3,6 метра. Об этом сообщает американское информагентство UPI.
Огромная змея несколько недель появлялась на улицах города. Местные жители Уоррен Галлман, его сын Джордан и племянник Джейден решили найти рептилию и поймать. Им также помогал еще один ловец-любитель Эван Тернер.
В итоге они смогли осуществить задуманное: мужчины схватили змеею за шею и обездвижили ее. Однако при поимке питон оказал активное сопротивление, оттолкнув Уоренна в кусты, но тот отделался пустяковыми царапинами.
Происхождение рептилии остается загадкой: этот вид не обитает в той местности. Как предполагает шериф, раньше она была чьим-то питомцем, но выросла слишком большой, из-за чего ее выбросили на улицу. Сейчас о змее временно заботится Уоррен, который подыскивает ей нового хозяина.
