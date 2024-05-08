Мигрант едва не убил заступившегося за девушку ветерана СВО

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В Подмосковье двое граждан Таджикистана напали на ветерана спецоперации, который заступился за девушку.
По данным Telegram-канала Readovka, военнослужащий приехал в отпуск и пошел с товарищем в ресторан. В заведении к ним подбежала девушка и попросила помочь ее подруге, которую удерживали на улице двое таджиков.
Как отметил боец, он не мог остаться в стороне, вышел и увидел, что один из мигрантов схватил девушку за горло. Мужчина потребовал отпустить ее. В ответ мигранты обложили его отборным матом, после чего накинулись на него с кулаками.
Один из них три раза пырнул бойца ножом в спину. Мужчине удалось спастись, когда он упал и начал терять сознание, иностранцы сбежали.
Задержать их пока не удалось. Сам боец через несколько дней отправиться обратно в зону спецоперации.
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Как отметил боец, он не мог остаться в стороне, вышел и увидел, что один из мигрантов схватил девушку за горло. Мужчина потребовал отпустить ее. В ответ мигранты обложили его отборным матом, после чего накинулись на него с кулаками.
Один из них три раза пырнул бойца ножом в спину. Мужчине удалось спастись, когда он упал и начал терять сознание, иностранцы сбежали.
Задержать их пока не удалось. Сам боец через несколько дней отправиться обратно в зону спецоперации.
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Алёна Самарева