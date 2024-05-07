«Мне нужна твоя одежда»: мигрант-фетишист напал на мать с ребёнком и отнял у неё носок

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Неизвестный мужчина напал на девушку, которая гуляла с ребёнком на детской площадке, и украл у неё носок. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Инцидент произошёл в посёлке Бугры Ленинградской области. Мужчина подошёл сзади девушки и на глазах у ребёнка повалил её на землю. Затем он потребовал отдать то, что ему очень нужно – носок.
Испуганная женщина удивилась просьбе напавшего, но выполнила её. Как только мужчина получил заветный носок, то сразу же спокойно ушёл.
Уточняется, что напавший является уроженцем Узбекистана. Как сообщила девушка, сбегая с места происшествия, он нюхал украденный носок, который, вероятно, был предметом его больной фантазии.
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Испуганная женщина удивилась просьбе напавшего, но выполнила её. Как только мужчина получил заветный носок, то сразу же спокойно ушёл.
Уточняется, что напавший является уроженцем Узбекистана. Как сообщила девушка, сбегая с места происшествия, он нюхал украденный носок, который, вероятно, был предметом его больной фантазии.
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Анастасия Чинкова