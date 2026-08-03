Неизвестный устроил поножовщину на улице в Подмосковье: есть погибший

03 августа 2026, 10:02

В Солнечногорске неизвестный зарезал прохожего и ранил еще одного

Фото: iStock/zoka74

В Подмосковье неизвестный с ножом напал на двоих прохожих. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.