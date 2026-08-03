Неизвестный устроил поножовщину на улице в Подмосковье: есть погибший
В Подмосковье неизвестный с ножом напал на двоих прохожих. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Трагический инцидент произошел в Солнечногорске на Староандреевской улице. Ранение 44-летнего мужчины оказалось смертельным — он скончался на месте. Второго пострадавшего — 48-летнего мужчину — госпитализировали с ранами плеча и предплечья.
По словам потерпевших, на них напал вооруженный ножом незнакомец в камуфляжной одежде. Злоумышленник скрылся, сейчас его разыскивает полиция.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области двое мужчин напали на прохожего после того, как он вмешался в конфликт, заступившись за незнакомую женщину.
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