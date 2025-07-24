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Мигрант из Азербайджана напал на мальчика в Москве после знакомства с дочерью

Фото: IStock / Jay_Zynism

По информации телеграм-канала «Мигранты — все как есть», мигрант из Азербайджана по имени Эмиль Музаффаров набросился на 11-летнего мальчика, который общался с дочерью мужчины на детской площадке.



Все началось, когда Музаффаров увидел из окна, как его дочь разговаривает с подростком, после чего мужчина выбежал и с угрозами пытался запугать и напугать всех присутствующих, включая подростка.

Он утверждал, что ему ничего не будет, так как является помощником депутата Госдумы.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за хулиганство.

Виктория Иванченко

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