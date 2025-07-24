Мигрант из Азербайджана напал на мальчика в Москве после знакомства с дочерью
По информации телеграм-канала «Мигранты — все как есть», мигрант из Азербайджана по имени Эмиль Музаффаров набросился на 11-летнего мальчика, который общался с дочерью мужчины на детской площадке.
Все началось, когда Музаффаров увидел из окна, как его дочь разговаривает с подростком, после чего мужчина выбежал и с угрозами пытался запугать и напугать всех присутствующих, включая подростка.
Он утверждал, что ему ничего не будет, так как является помощником депутата Госдумы.
Напомним, в Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за хулиганство.
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