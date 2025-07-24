Мигрант из Азербайджана напал на мальчика в Москве после знакомства с дочерью

24 июля 2025, 13:54

Фото: IStock / Jay_Zynism

По информации телеграм-канала «Мигранты — все как есть», мигрант из Азербайджана по имени Эмиль Музаффаров набросился на 11-летнего мальчика, который общался с дочерью мужчины на детской площадке.