Семья врачей с внуком погибла при крушении самолета Ан-24 в Амурской области
Семья врачей из Тынды — Галина и Алексей Найденовы — погибла при крушении пассажирского самолета в Амурской области. Об этом их знакомая рассказала RT.
По данным телеканала, Галина 40 лет работала акушером-гинекологом, ее муж Алексей столько же времени занимался функциональной диагностикой. В последние годы супруги много путешествовали. В июле они посетили турецкий курорт, откуда на Ан-24 возвращались домой вместе с внуком.
Напомним, воздушное судно разбилось в этот четверг, 24 июля. Спасатели обнаружили обломки на склоне горы в 15 километрах от города Тында. Более 40 человек, находившихся на борту, не выжили. Также известно, что погибшими числятся элитный фитнес-тренер из Хабаровска, его жена и маленькая дочь.
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